В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Москве и Подмосковье с пятницы, 5 ноября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 м/с. В столице предупреждение действует с 12.00 субботы до 12.00 воскресенья, а в Подмосковье с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 4 ноября в Москве по теплу оказалась на втором месте с 1948 года. Он отметил, что на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже +7,3°С, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину XX века. Тишковец добавил, что годом ранее в это время столбики термометров москвичей показывали значения в +7,8°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь заявил, что в столичном регионе в конце недели прогнозируют погодную аномалию: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до +13°C.