Голландское издание Volkskrant сообщило о высылке из России своего журналиста Веннинка

Голландская газета Volkskrant заявила, что из России высылают ее корреспондента в Москве Тома Веннинка за административные правонарушения. Об этом сообщается на сайте издания.

По предварительным данным, виза была отозвана и ему запретили въезд в страну до января 2025 года.

Причиной высылки, названной российскими властями, по данным голландской газеты, оказались два административных нарушения со стороны журналиста. Они были совершены несколько лет назад.

Одно из нарушение касалось въезда в прошлом году в регион на севере страны без разрешения местных властей.

Также, по сведениям СМИ, в 2019 году журналист не зарегистрировался по месту жительства в установленные сроки.

В понедельник, 1 ноября, Веннинку дали три дня, чтобы покинуть Россию.

Официального комментария со стороны правоохранительных органов не поступало.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательным решение НАТО о высылке российских дипломатов.