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В Хабаровском крае между прошедшими вакцинацию разыграют три тонны угля

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Между людьми, прошедшими вакцинацию против COVID-19 в Хабаровском крае, планируется разыграть несколько призов, включая три тонны угля. Планами поделился главный врач больницы района имени Лазо Илья Арония на странице в Instagram.

Предполагается, что шесть победителей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, смогут претендовать также и на абонемент в спортивный зал, сертификат на медицинские услуги или в парикмахерскую и на микроволновку.

Речь идет о вакцинации в ноябре текущего года.

«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе», — поделился Арония.

По его словам, у жителей региона будет право выбора призов, среди которых водительская медкомиссия, трудоустройство. Еще среди лотов услуги стоматологов, не входящих в список бесплатных.

Ранее сообщалось, что тестами на поддельный сертификат о вакцинации не будут проверять каждого привитого.

Также в ВОЗ назвали причину массовой заболеваемости COVID-19 при вакцинации.

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