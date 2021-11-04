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Опрос показал, сколько россиян поддерживает продление нерабочих дней

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Более половины соотечественников не хочет, чтобы были продлены нерабочие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Оказалось, что 52% российских граждан выступает против продления нерабочих дней. Поддержали намерение продлить этот период 26% россиян.

Молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней немного чаще — (29%).

Меньше всего среди людей, поддерживающих продление выходных, живет в Казани и Ростове-на-Дону (20% и 21%)

Больше всего россиян, готовых к новым нерабочим дням, находится в Волгограде 34% и Омске — 33%.

В Москве поддерживают продление выходных 27% участников опроса, а Петербурге — 23%.

Опрос был организован с 1 по 3 ноября, в нем принимали участие 1,6 тыс. респондентов (старше 18 лет).

Режим нерабочих дней введен в России с 30 октября до 7 ноября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлят нерабочие дни до 12 ноября.

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