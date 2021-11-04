В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с Covid-19 перестает быть заразным

Заместитель директора научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что при отрицательном тесте на коронавирус больной перестает быть заразным для окружающих. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента», — отметила специалист.

По ее словам, высокая чувствительность применяемых тестов и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных результатов до минимума. Руженцова добавила, что у пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но передача инфекции в таких случаях маловероятна.

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