В Японии 9 уличных кошек поселили в офисе для улучшения работы сотрудников

В офисе компании из Японии теперь живут девять кошек, которых подобрали с улицы, пишет World of Buzz. Начальство считает, что благодаря животным сотрудники будут меньше нервничать и лучше работать.

По данным местных СМИ, на необычный эксперимент решилась компания, занимающаяся онлайн-торговлей. Кошкам разрешено ходить по всему офису, залезать на столы и отвлекать сотрудников во время рабочего дня.

Руководство фирмы также отметило, что питомцы повысили уровень межличностных отношений между работниками. Однако есть и свои минусы. Оказалось, кошки очень любят грызть провода — по этой причине офисная техника уже несколько раз выходила из строя.

Кроме того, работникам компании можно приводить на работу своих домашних животных, если их не с кем оставить. Первые итоги эксперимента пока не подведены, но, по словам людей, они уже видят положительную динамику.

Ранее пользователей сети умилило видео с котом, катающимся в одиночестве с детской горки.