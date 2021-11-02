«Лента.ру» выяснила судьбу россиян, самолет c которыми выслали из Киева

Пассажиров борта, принадлежащего авиаперевозчику WizzAir, который летел из Будапешта в Москву, внепланово приземлился в Киева (из-за тумана в российской столице) и вернулся в точку отправления, разместят в будапештской гостинице Verdi Grand Hotel. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информированный источник.

Он сообщил, что сейчас россияне находятся в аэропорту Будапешта. В скором времени за ними приедет автобус.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что у некоторых граждан России истек срок действия визы, однако венгерские власти разрешили им въезд в страну. Россияне улетят на родину в среду, 3 ноября, многим уже выдали билеты.

Лайнер А321 вылетел из венгерской столицы в 8:15 (6:15 мск) и должен был прибыть в Москву в 10:25, но в итоге он приземлился в Киеве. Украинская столица не дала разрешение на вылет в Москву, поэтому воздушное судно было вынуждено отправиться обратно в Будапешт.

Отмечается, что причиной внеплановой посадки сaмолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных уcловий в московских аэропортах были отменены или задержаны более 200 рейсов.