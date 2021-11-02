Астронавты на МКС приготовили космический тако

Американский астронавт Меган МакАртур выложила пост в своем аккаунте в Twitter, сообщив что экипаж Международной космической станции устроил пятничную вечеринку, продегустировав выращиваемый с лета острый перец и приготовив космический тако (блюдо мексиканской кухни, представляющее собой лепешку с начинкой и популярное в США — прим. ред.).

«Пятничный пир! После сбора урожая мы попробовали красный и зеленый перец чили. Потом мы заполнили анкеты (нужны данные!). Наконец, я сделала свои лучшие космические тако: я смешала говядину фахитос, высушенные томаты, артишоки и наш прекрасный перец чили!» — написала она.

Инженер Меган МакАртур ответственна за проведение многих биологических экспериментов в оранжерее американского отсека МКС. В числе них выращивание перца чили с июля этого года. Ранее МакАртур уже делилась с подписчиками новостью о том, что перцы зацвели в условиях нулевой гравитации.