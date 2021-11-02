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Детский омбудсмен прокомментировала идею создания базы вакансий для подростков

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Предложение депутата Госдумы Дениса Майданова по созданию всероссийской единой базы проверенных вакансий для несовершеннолетних работников поддержала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Об этом она заявила в интервью NEWS. ru.

Омбудсмен назвала хорошей идеей создание реестра благонадежных работодателей. Она указала, что это позволит обезопасить детей от неблагонадежных работодателей. Волынец напомнила, что у подростков нет финансовых и юридических возможностей идти в суд, если они выполняли работу, а им не заплатили.

Реестр призван дать гарантию того, что несовершеннолетние работники получат зарплату за свой труд.

Волынец считает, что подростки могут работать на сельхозпредприятиях в сезон уборки урожая.

Реестр может быть полезен и для работодателей — они смогут оперативно находить работников в сезон.

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