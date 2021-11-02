Детский омбудсмен прокомментировала идею создания базы вакансий для подростков

Предложение депутата Госдумы Дениса Майданова по созданию всероссийской единой базы проверенных вакансий для несовершеннолетних работников поддержала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Об этом она заявила в интервью NEWS. ru.

Омбудсмен назвала хорошей идеей создание реестра благонадежных работодателей. Она указала, что это позволит обезопасить детей от неблагонадежных работодателей. Волынец напомнила, что у подростков нет финансовых и юридических возможностей идти в суд, если они выполняли работу, а им не заплатили.

Реестр призван дать гарантию того, что несовершеннолетние работники получат зарплату за свой труд.

Волынец считает, что подростки могут работать на сельхозпредприятиях в сезон уборки урожая.

Реестр может быть полезен и для работодателей — они смогут оперативно находить работников в сезон.