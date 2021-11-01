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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана

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Сергей Карпухин/Reuters

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны или отменены из-за тумана более 30 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

По данным на 20:00 понедельника, во «Внуково» один рейс задержан, три отменены, в «Домодедово» — четыре рейса задержаны, 12 отменены, в «Шереметьево» — три рейса задержаны, девять отменены.

Ранее в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, ночью в столице ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха опустится до -2°C. Порывы ветра составят 3-8 м/c. 26 октября в Москве и Московской области также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

На текущей неделе, по словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, жителей столицы ждет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +7-12°С, однако в четверг и пятницу возможны легкие заморозки. Температура будет стремиться к нулевой отметке и в ночные часы. Ветер будет слабый, по утрам вероятно появление очагового тумана.

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