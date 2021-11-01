В Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе снизился. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

«Темп прироста [заболеваемости COVID-10 в РФ] составил 8,7%», — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Однако, по ее словам, говорить о стабилизации ситуации пока рано. В 12 регионах страны фиксируется превышение среднероссийских показателей по заболеваемости на 15% и выше, пояснила она.

«Это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Коми, Калининградская область и Орловская область», — уточнила глава Роспотребнадзора.

За последние сутки в России было выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом. Днем ранее — 40 993 случая.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (7103), Санкт-Петербург (3250), Московская область (2866), Самарская область (1504). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (18) и Чукотском автономном округе (18).

Глава Роспотребнадзора призвала россиян выполнять существующие меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, отмечая, что соблюдать их «несложно».