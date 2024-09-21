Лавров заявил о крахе иллюзий по поводу руководителя США

Москва больше никогда не будет полагаться на то, что в Белый дом придет «добрый дяденька», и у России все наладится. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет «добрый дяденька» в Белый дом или в другую западную столицу, и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем», — сказал он.

По словам Лаврова, он не строит иллюзий по поводу руководителя США. Министр напомнил, что когда Дональд Трамп был главой Белого дома, то он дружелюбно общался с президентом России Владимиром Путиным, однако Вашингтон продолжал регулярно вводить антироссийские санкции.

7 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что его обидели слова Путина о том, что Москва будет поддерживать его соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис.

В конце июля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что санкционное давление на Россию может усилиться, если в ноябре 2024 года Трамп одержит победу на президентских выборах в США.

Ранее политолог призвал не заблуждаться по поводу миротворческих способностей Трампа.