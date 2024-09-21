Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о крахе иллюзий по поводу руководителя США

Лавров: РФ больше никогда не будет полагаться на «доброго дяденьку» в Белом доме

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва больше никогда не будет полагаться на то, что в Белый дом придет «добрый дяденька», и у России все наладится. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет «добрый дяденька» в Белый дом или в другую западную столицу, и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем», — сказал он.

По словам Лаврова, он не строит иллюзий по поводу руководителя США. Министр напомнил, что когда Дональд Трамп был главой Белого дома, то он дружелюбно общался с президентом России Владимиром Путиным, однако Вашингтон продолжал регулярно вводить антироссийские санкции.

7 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что его обидели слова Путина о том, что Москва будет поддерживать его соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис.

В конце июля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что санкционное давление на Россию может усилиться, если в ноябре 2024 года Трамп одержит победу на президентских выборах в США.

Ранее политолог призвал не заблуждаться по поводу миротворческих способностей Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами