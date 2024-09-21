Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новичок «Спартака» высоко оценил уровень РПЛ

Игрок «Спартака» Абена назвал высоким уровень футбола в РПЛ

close
csm_official/abenaofficial14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уровень футбола в Российской премьер-лиге является высоким. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил защитник московского «Спартака» Миенти Абена.

«В РПЛ очень хороший уровень футбола. Все игры получаются достаточно тяжелыми. У всех команд бывают взлеты и падения. Соперники «Спартака» не боятся играть в футбол против таких команд, как «Спартак». В чемпионате Венгрии команды порой просто ждут своего шанса и боятся проявлять инициативу. Здесь же все хотят победить. Очень здорово играть в такой футбол», — сказал Абена.

Абена прежде выступал за нидерландские «Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 15 очков после восьми туров и идет на пятом месте в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Зенита». В девятом туре красно-белые проведут домашнее дерби с «Динамо». Эта игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее Абена признался, что в России его удивило гостеприимство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами