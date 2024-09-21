Новичок «Спартака» высоко оценил уровень РПЛ

Уровень футбола в Российской премьер-лиге является высоким. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил защитник московского «Спартака» Миенти Абена.

«В РПЛ очень хороший уровень футбола. Все игры получаются достаточно тяжелыми. У всех команд бывают взлеты и падения. Соперники «Спартака» не боятся играть в футбол против таких команд, как «Спартак». В чемпионате Венгрии команды порой просто ждут своего шанса и боятся проявлять инициативу. Здесь же все хотят победить. Очень здорово играть в такой футбол», — сказал Абена.

Абена прежде выступал за нидерландские «Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 15 очков после восьми туров и идет на пятом месте в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Зенита». В девятом туре красно-белые проведут домашнее дерби с «Динамо». Эта игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее Абена признался, что в России его удивило гостеприимство.