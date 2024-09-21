Алаудинов сообщил о побеге десятков солдат ВСУ от ВС РФ под Курском

Змначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о побеге нескольких десятков украинских военных от российских сил в Курской области.

По его словам, на двух участках ВСУ удалость «чуть-чуть» пройти вперед и «хорошо закрепиться».

«Хочу отметить, что на одном участке там их (ВСУ. — «Газета.Ru») человек 60 просто снялись, убежали», — утверждает Алаудинов.

По его словам, командование украинских военных «всеми своими фибрами» пыталось вернуть сбежавших, но они якобы отказались воевать, «бросили все» и двинулись в сторону границы.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.