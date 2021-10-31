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В Приморье женщина оставила машину с ребенком на железнодорожном переезде

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В приморском Уссурийске женщина припарковала на железнодорожном переезде автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, и ушла по своим делам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

По словам представителя правоохранительных органов, женщину привлекут к ответственности. В полиции уточнили, что автомобиль, который женщина оставила на переезде, был марки Nissan Tiida Latio. Он мешал проезду поезда на улице Льва Толстого.

«К моменту приезда полицейских неравнодушные граждане переместили транспортное средство в безопасное место. <...> Личность владельца иномарки установлена: женщина пояснила полицейским, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел», — рассказали в МВД.

По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Ранее в Братске Иркутской области полицейские задержали женщину, которая оставила своих четверых детей одних в квартире.

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