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Страны G20 призвали ограничить рост температуры на планете до 1,5°С

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Michael Probst/AP

Лидеры стран G20 призвали принять все возможные меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°С. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст итогового заявления.

«Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной средней температуры значительно ниже 2°C и продолжению усилий по ее ограничению на 1,5°C выше доиндустриального уровня», — сообщается в коммюнике.

Лидеры стран сообщили, что воздействие изменения климата при 1,5°С намного меньше, чем при 2°С, поэтому необходимо принять немедленные меры, чтобы удержать 1,5°С в пределах доступного.

По информации агентства, страны G20 обязались к концу этого года прекратить международное государственное финансирование зарубежных угольных электростанций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потепление климата в стране идет быстрее, чем в среднем в мире. По его словам, за 10 лет средняя температура в России выросла на полградуса.

Член межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев рассказал «Газете.Ru», какие последствия грозят России на фоне глобального потепления.

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