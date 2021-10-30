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В Нижнем Новгороде проверят слова учителя о расстреле школьников

В Нижнем Новгороде учительница из лицея №40 во время урока сказала, что школьников надо «поставить к стенке и расстрелять». Об этом сообщает местное издание «Репортер--НН».

Департамент образования Нижнего Новгорода взял на контроль инцидент в лицее.

Слова педагога были записаны на диктофон, уточняет «Подъем».

По предварительным данным, старшеклассники не сделали домашнее задание и преподавательница поставила им «двойки». В ответ на плохие оценки учащиеся попытались договориться с учительницей о дополнительной встрече, на которой можно было бы их исправить.

«Чего со мной встречаться-то? Там что, в тетради мозги прибавятся? В голове они прибавятся? Все нервы истрепали… Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и все!», — отреагировала на предложение учительница

Ранее другая учительница угрожала школьнице «набить морду». После публикации видео учительница сама его и прокомментировала. Она объяснила, что кричать на детей в этой ситуации не стоило, но и свою резкость постаралась оправдать.

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