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По всей России начались нерабочие дни

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

По всей России с субботы, 30 октября, начал действовать режим нерабочих дней, который был введен в связи с ситуацией по коронавирусу, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов глава государства разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. У них была возможность объявить нерабочими дни до 30 октября. Также руководители регионов могут продлить их после 7 ноября.

В результате в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях нерабочие дни начались раньше — с 25 октября. Позже к ним присоединились и несколько других регионов.

Москва и Подмосковье также ввели период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

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Коронавирус 2019-nCoV
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