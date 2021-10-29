В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ

В Подмосковье покончил с собой бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор в отставке Анатолий Белянин, сообщает Telegram-канал 112.

Тело мужчины нашли в квартире в Ивантеевке.

Как сообщает РЕН ТВ, Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы.

В 1990-е он проходил свидетелем по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде покончил с собой полковник МВД.