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В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Подмосковье покончил с собой бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор в отставке Анатолий Белянин, сообщает Telegram-канал 112.

Тело мужчины нашли в квартире в Ивантеевке.

Как сообщает РЕН ТВ, Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы.

В 1990-е он проходил свидетелем по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде покончил с собой полковник МВД.

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