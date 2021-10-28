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Воробьев объяснил, почему в Подмосковье закрыли кино, но не театры и музеи

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Maxim Shemetov/Reuters

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, почему в регионе на период нерабочих дней решили закрыть кинотеатры, а музеям и театрам позволили продолжить работать, сообщает РИА «Новости».

«Театры оставили, такая отдушина. Там тоже ограничения серьезные. Музеи оставили. <...> Там нет такого уж столпотворения. <...> А кинотеатры — там большая зона общения, сеансы постоянно идут, как правило, они находятся в торговых центрах», — сказал он.

Ранее Воробьев сообщил, что власти Подмосковья не исключают, что после периода нерабочих дней могут быть введены QR-коды для посещения мероприятий и ресторанов.

В четверг, 28 октября, в Москве и Московской области начался период нерабочих дней в связи с ситуацией по COVID-19. В эти дни приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения граждан, в МФЦ, миграционных центрах и ЗАГСах. Будет ограничена работа ресторанов и кафе, за исключением обслуживания навынос, организаций, оказывающих бытовые услуги, физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-развлекательных объектов и др.

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