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Назван размер средней зарплаты учителей в школах Москвы

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Depositphotos

Средняя зарплата учителей в школах Москвы возросла до 122 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента образования столицы Александра Молоткова.

«На сегодняшний день, по итогам девяти месяцев, средняя заработная плата учительская — 122 тыс. рублей, при этом <...> у нас порядка 3,5 — 4 тыс. учителей получают зарплату среднемесячную свыше 150 тыс. рублей», — сказал руководитель департамента.

Он считает, что данный уровень зарплаты является достойным и соответствующим статусу московского педагога.

При этом Молотков подчеркнул, что преподаватели города получают надбавки и выплаты. Речь о выплатах за классное руководство, за участие в развитии МЭШ и других образовательных программ.

Глава департамента образования уточнил, что минимальная зарплата московского учителя при условии работы на полную нагрузку составляет 78 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме высказались за внедрение цифровых технологий при проведении школьных олимпиад.

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