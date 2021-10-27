Врач-невролог Мхитарян допустила, что COVID-19 пусковой фактор для болезни Альцгеймера

Врач-невролог, заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян рассказала, что коронавирус может стать одним из факторов для болезни Альцгеймера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врача-невролога, речь идет о людях с предрасположенностью к развитию Альцгеймера.

«Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором», — объяснила Мхитарян.

Она уточнила, что в США было проведено исследование, показавшее, что за прошлый год на 42 тыс. человек больше умерло с Альцгеймером, чем обычно.

«При этом резко, в два раза, возросло количество пациентов с болезнью Альцгеймера, что было в доковидную эпоху и сейчас», — добавила Мхитарян.

Также медицинский специалист обратила внимание, что сам по себе COVID-19 не приводит к Альцгеймеру, а только становится провоцирующим фактором для развития заболевания в будущем.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. Скончались от заболевания за последние сутки 1 123 человека, выздоровели 29 151.