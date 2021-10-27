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В Центре Гамалеи заявили, что «Спутник V» защищает от всех вариантов Covid-19

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех существующих штаммов коронавируса. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Роспотребнадзор официально подтвердил, что «единичные случаи» нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены среди образцов из Московского региона.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что новые виды коронавируса появляются постоянно, но в России нет ни одного, который по распространенности превышал бы десятой доли процента.

Впервые о распространении нового штамма AY.4.2 заявили в Великобритании ученные Джеффри Барретт из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. Они сообщили, что новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

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