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Москвичи массово начали скупать продукты в магазинах перед нерабочей неделей

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

С полок столичных магазинов москвичи массово «сметают продукты», пишет Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

По данным канала, таким образом жители готовятся к предстоящим недельным выходным, которые объявлены на федеральном уровне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Отмечается, что рост выручки именно в продуктовых магазинах уже составил 20%. При этом на другие товары народного потребления рост спроса не был зафиксирован.

«В денежном эквиваленте вырученная магазинами Москвы сумма составила 2,9 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе департамента экономической политики столицы.

Ранее россияне рассказали, как проведут нерабочие дни в ноябре с 30 октября по 7 ноября. Отмечается, что порядка 24,1% граждан планируют в указанный срок подрабатывать, еще 17,9% участников опроса рассчитывают навестить родных и близких, 14,9% — поехать отдыхать, а 5,6% собираются заняться самообразованием.

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

Москва также ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

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