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Москвичи рассказали, что будут делать во время нерабочих дней

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Москвичи рассказали о своих планах на период нерабочих дней, который вводится с 28 октября по 7 ноября. При этом каждый четвертый респондент признался, что будет в эти дни работать, свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob, который провел соответствующий опрос.

Согласно результатам исследования, 23% респондентов заявили, что выйдут на работу. 13% намерены в эти дни находиться дома. 9% собираются уделить саморазвитию, 8% — домашним делам, в том числе ремонту.

При этом 7% опрошенных планируют отправиться на дачу или отоспаться. А 6% хотят провести время за чтением или побыть с семьей. 3% займутся просмотром фильмов и сериалов, еще 3% — любимым хобби.

При этом 2% планируют больше бывать на свежем воздухе, заняться спортом или встречаться с друзьями. А вот тех, кто желает путешествовать по России или на открытых направлениях за границей, в настоящее время очень мало.

Участниками исследования стали 1600 экономически активных москвичей старше 18 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Отмечается, что помимо этого, в столице уже введена мера по переводы 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы, также горожане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать изоляцию.

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