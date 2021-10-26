В США признали Украину страной с наивысшей степенью риска для туристов

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) перевели Украину в категорию стран с «очень высоким» уровнем риска для путешествий в условиях пандемии коронавируса, сообщает телеканал CNN.

Украину перенесли из категории «высокого» (третьего) уровня риска для путешествий в условиях распространения коронавируса в категорию «очень высокого», четвертого, уровня риска.

Уточняется, что в эту категорию включены государства, где за последние 28 дней было зарегистрировано более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей. Так, в списке находятся Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Великобритания, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция. На минувшей неделе к странам четвертой категории по версии CDC также примкнул город-государство Сингапур.

В минувшие сутки на Украине зафиксировали новый пик суточной смертности от коронавируса — 734. По данным украинского минздрава, за сутки в стране выявлено 19 120 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2939 человек, выздоровели 9738 человек.