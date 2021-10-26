На Украине парализованная женщина 11 дней находилась с мужем, который умер

Парализованная местная жительница украинского Запорожья провела 11 дней рядом с телом умершего мужа. Об этом сообщает местный портал ALEX.UA.

Супруг умер после случившегося инсульта, который сразу же произошел и у его жены. В результате женщину парализовало, и она не могла никак помочь ни себе, ни мужу.

Забеспокоились о пожилой паре соседи, заметившие, что в квартире женщины и ее мужа горит свет долгое время.

Вскрывать дверь украинские полицейские сначала не стали, убедившись, что из квартиры не пахло.

Лишь спустя некоторое время дверь была вскрыта, когда жильцы дома забили тревогу. В квартире, после вскрытия, была обнаружена обессиленная женщина. Она находилась с телом скончавшегося мужа больше недели. Ее доставили в больницу, но спустя два дня женщина скончалась.

Ранее семейная пара умерла в одной больнице в один день с разницей в минуту.