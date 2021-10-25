Вирусолог назвал категорию людей, которые могут бессимптомно заразиться «дельта»-штаммом

Вирусолог Максим Скулачев заявил, что «дельта»-штамм коронавируса бессимптомно могут перенести люди с сильным врожденным иммунитетом или ранее перенесшие другие варианты вируса. Об этом он сообщил телеканалу «Москва 24».

Он подчеркнул, что назвать точное количество бессимптомных больных трудно из-за отсутствия массового тестирования. По его мнению, симптомов нет у около 25% заразившихся.

Ранее доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что отечественная медицина готова к встрече с новой разновидностью COVID-19 – штамму AY.4.2.

По словам вирусолога, в данный момент нет информации о том, насколько эффективны российские вакцины против новой мутации коронавируса. При этом нет поводов для сомнения в том, что прививки как минимум могут быть так же эффективны, как и против штамма «дельта».

По мнению Альштейна, российская медицина и вирусология полноценно готова к появлению новых штаммов COVID-19. Он отметил, что врачи будут лечить коронавирус «по тем схемам, которые у них есть».