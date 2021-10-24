Жительница Москвы опубликовала фото путешествующего на метро кота

В соцсетях распространились фотографии кота, который путешествовал по Московскому метрополитену вместе со своим хозяином. Одна из пользовательниц опубликовала фото питомца в группе «Москва моя» в Facebook.

По ее словам, мужчина достал кота из переноски и посадил на сиденье. Питомец вел себя прилично, по вагону не бегал, иногда вставал на задние лапы и смотрел в окно. Когда настало время выходить, хозяин посадил кота в переноску и понес.

Ранее в исправительной колонии №4 в поселке Октябрьский Ивановской области сотрудники ФСИН поймали кота-наркокурьера. Сотрудники колонии обнаружили черного кота на территории колонии, и при обыске нашли у него в ошейнике сверток с пятью граммами марихуаны.

На данный момент кот пойман, в колонии проводятся следственные мероприятия — следователи ищут отправителя и адресата наркотической посылки.

В 2018 году похожая история произошла в Тульской области — тогда кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда.