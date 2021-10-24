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В Белгородской области автобусы не поедут, пока все пассажиры не наденут маски

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РИА «Новости»

Правительство Белгородской области ужесточило ряд ограничений из-за эпидситуации, теперь водители автобусов не поедут, пока все пассажиры не будут в защитных масках. Постановление было представлено местными чиновниками, сообщает телеканал «360».

В документе утверждается, что на фоне ситуации с COVID-19 в регионе усиливаются меры предосторожности, в том числе в общественном транспорте.

Проверять, все ли пассажиры находятся в автобусах в масках, начнут в ходе рейдов.

«В отношении нарушителей должны применяться штрафные санкции, кроме того, необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты», — говорится в распоряжении.

В Министерстве транспорта региона уточнили, что во время длинных выходных пройдут рейды с сотрудниками полиции. Они будут выявлять и принимать меры в отношении нарушителей масочного режима. Сейчас не поясняется, какой штраф ждет людей, не надевших маску в наземном транспорте.

Ранее сообщалось, что вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал «не паниковать» из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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