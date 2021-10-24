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Новое уголовное дело завели после аварии с автобусом и «КамАЗом» в Калмыкии

В связи с аварией в Калмыкии было возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МВД по республике.

Ведомством заведено дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 5 ст. 264 УК России.

До этого начато было расследование в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц».

24 октября в районе 264-го км магистрали Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и «КамАЗ» .

Погибли шесть человек, восемь пострадали, двоих доставили в больницы. Всего в автобусе находились 28 пассажиров.

Также в Минздраве уточнили состояние пострадавших в аварии в Калмыкии.

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