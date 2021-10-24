Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

В правительстве России было принято решение, что федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о мерах, введенных в связи с распространением коронавируса. В Москве начиная с 28 октября до 7 ноября будут нерабочие в связи с ухудшением эпидемилогической ситуацей с COVID-19.

В оперативном штабе России сообщили, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, из них 8,8% (3 143) не имели клинических каких-либо проявлений.

В текущий момент в России коронавирусом болеют 8 241 643 человека. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.