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Облачная погода и до +5°С ожидаются в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в воскресенье, 24 октября, ожидается облачная погода и до +5°С, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичей ждет облачная погода с небольшими осадками. В ночь на 25 октября — облачно с прояснениями, осадки в виде дождя, который может усиливаться в разных районах столицы. Атмосферное давление снизится и достигнет отметки в 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха резко снижается до 64%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +3-5°С, ветер — западный, юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 25 октября похолодает до +3°С. Сохраняется ветреная погода.

В Подмосковье днем — в диапазоне +5-7°С. В ночные часы возможно резкое похолодание до 0°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о снеге с дождем в Москве в выходные.

Россиянам также пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.

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