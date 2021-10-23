Москвичи решили в нерабочие дни массово уехать в Петербург

После объявления нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября, во время которых будет ограничена работа развлекательных и спортивно-оздоровительных учреждений, жители столицы стали активно бронировать отели в Санкт-Петербурге и области. Об этом сообщает интернет-газета Neva Today.

По информации сервиса бронирования agoda.com, на первую неделю ноября распроданы 85% объектов размещения в Выборге, 75% - в Гатчине, 71% - в Приозерске, 53% - во Всеволожске, 50% - в Старой Ладоге.

На booking.com есть еще варианты для бронирования в этот период, однако многие заведения имеют пометку «остался 1 вариант».

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

Москва ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией отличается от предыдущих волн, которые наблюдались ранее, но полтора года борьбы с коронавирусом дали городу «дополнительный опыт».

23 октября в России был зафиксирован новый рекорд по числу заражений и смертей от коронавируса — за сутки было выявлено 37 678 заболевших, скончалось 1 075 человек.

Согласно прогнозу заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, показатели заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, снизятся к концу года.