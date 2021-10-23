Россиянам с медотводом от вакцинации против коронавируса рассказали, как не заразиться

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал россиянам, которые имеют медотвод от вакцинации против коронавируса, как не заразиться. Об этом сообщает ТАСС.

Он посоветовал таким гражданам максимально ограничить контакты с другими людьми, работать в дистанционном формате, при возможности уехать за город и жестко соблюдать масочный режим.

Исаев подчеркнул, что люди с медицинскими противопоказаниями, особенно пожизненными, наиболее уязвимы перед COVID-19, им необходимо позаботиться о своем здоровье, поэтому нельзя вести такой же образ жизни, как у привитых.

Ранее доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о единственном пожизненном медотводе от вакцинации против коронавируса.