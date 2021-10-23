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Небольшой дождь и до +9°С ожидаются в Москве

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Москве в субботу, 23 октября, ожидается облачная погода и до +9°С, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичей ждет облачная погода с небольшими осадками. В ночь на 24 октября — облачно с прояснениями, осадки в виде дождя, который может усиливаться в разных районах столицы. Атмосферное давление снизится и достигнет отметки в 738-740 мм ртутного столба. Влажность воздуха резко снижается до 64%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +7–9°С, ветер — западный, юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 24 октября похолодает до +3°С. Сохраняется ветреная погода.

В Подмосковье днем — в диапазоне +5 --10°С. В ночные часы возможно резкое похолодание до 0°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о снеге с дождем в Москве в выходные.

Россиянам также пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.

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