Обвиняемый в убийстве Тельман Исмаилов не будет экстрадирован в Россию

Бизнесмен и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не может быть выдан России после того, как он получил политическое убежище в Черногории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Марину Русакову.

Она подтвердила, что Исмаилов в настоящее время находится на свободе. В четверг Милош Вуксанович — адвокат бизнесмена — заявил, что его подзащитный выпущен из экстрадиционного изолятора и получил убежище в Черногории.

«Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежище в Черногории», — сказала Русакова.

Ранее Россия сделала запрос Черногории об экстрадиции Исмаилова. В РФ предприниматель заочно арестован и проходит обвиняемым по уголовному дело об убийстве.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола. Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.