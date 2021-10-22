Песков: запланированный режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запланированный режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений коронавирусом.

«Мы видим заключения экспертов о том, что запланированный режим нерабочих дней станет возможностью прервать цепочки заражений [COVID-19]. Однозначных цифр не существует, но с учетом какого-то количества дней принимаются решения, с учетом всех этих факторов. Этим вопросом занимается оперштаб [по борьбе с распространением коронавируса]», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Песков подчеркнул, что Путину ежедневно докладывают о ситуации с коронавирусом в РФ — она до сих пор остается непростой.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

По состоянию на 22 октября в России был зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, это стало новым максимумом за время пандемии COVID-19.