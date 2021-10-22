Врач заявила, что заболеваемость COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс. зараженных в сутки

Врач-инфекционист Светлана Ищенко предположила, что суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России может достичь 40 тыс. инфицированности. Ее слова приводит ТАСС.

«В целом мы можем дойти и до 40 тыс. заболевших в сутки. Я считаю, что [новые] ограничения целесообразны, потому что количество заболевших будет расти», — сказала Ищенко.

Эксперт отметила, что заболеваемость растет и падает циклами, которые длятся около трех месяцев. Число заразившихся прекратит увеличиваться в октябре или ноябре.

«Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости», — объяснила врач.

Осенью заболевших становится больше потому, что люди меньше гуляют на свежем воздухе и больше времени проводят в помещении, добавила она.

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