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Мишустин считает непростой ситуацию с COVID-19 в РФ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусной инфекцией на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, важным сейчас является сделать прививку против COVID-19.

«Ситуация непростая, ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней», — сказал Мишустин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Алиханов, рассказывая про ситуацию с коронавирусом в регионе, обратил внимание на наблюдающийся рост заболеваемости.

«Это очень важно для семей, в том числе тех, кто проживает на территории Калининградской области, сохранить здоровье своих близких и свое собственное», — напомнил Мишустин губернатору о значимости вакцинации от коронавируса.

Также премьер пообещал поддержать просьбу Алиханова об обновлении оборудования в областной клинической больнице города Калининграда.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад.

По состоянию на 21 октября в России за минувшие сутки зафиксировали 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

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Коронавирус 2019-nCoV
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