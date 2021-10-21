Мишустин считает непростой ситуацию с COVID-19 в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусной инфекцией на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, важным сейчас является сделать прививку против COVID-19.

«Ситуация непростая, ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней», — сказал Мишустин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Алиханов, рассказывая про ситуацию с коронавирусом в регионе, обратил внимание на наблюдающийся рост заболеваемости.

«Это очень важно для семей, в том числе тех, кто проживает на территории Калининградской области, сохранить здоровье своих близких и свое собственное», — напомнил Мишустин губернатору о значимости вакцинации от коронавируса.

Также премьер пообещал поддержать просьбу Алиханова об обновлении оборудования в областной клинической больнице города Калининграда.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад.

По состоянию на 21 октября в России за минувшие сутки зафиксировали 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах.