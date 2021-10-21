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В Нижнем Новгороде появился гигантский Горький

В центре Нижнего Новгорода местные жители заметили огромную ростовую куклу писателя Максима Горького, пишет портал NewsRoom24.ru.

Уточняется, что куклу ростом почти с фонарный столб выпустили прогуляться по центральной улице города Большой Покровской в честь театрального фестиваля имени Горького, который сейчас проходит в Нижнем Новгороде.

При этом, как пишет издание, многие нижегородцы не узнали в ней своего знаменитого земляка. Так, некоторым горожанам кукла показалась похожей на актера Михаила Боярского или режиссера Никиту Михалкова, а другие предположили, что это президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Десятый Российский театральный фестиваль имени Максима Горького открылся в Нижнем Новгороде 14 октября и посвящен 800-летию города. Первым спектаклем стала постановка МХТ имени Чехова «Звезда вашего периода». Режиссером постановки и исполнительницей одной из ролей стала Рената Литвинова.

Завершится фестиваль 22 октября.

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