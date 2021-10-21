Кулеба: консул РФ получит доступ к задержанному в Донбассе Андрею Косяку

Российские дипломаты смогут посетить задержанного в Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

«Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен», — заявил дипломат.

Министерство иностранных дел России ранее призвало украинские власти сообщить о местонахождении гражданина РФ Андрея Косяка, который являлся представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР.

Он был задержан 13 октября в районе пропускного пункта «Золотое». На странице украинской делегации в Трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, из которого следовало, что задержанный был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.

18 октября, стало известно, что Северодонецкий городской суд арестовал Косяка по подозрению в совершении уголовного дела, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).