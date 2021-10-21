Урологи рассказали, как коронавирус сказывается на потенции

Эксперты прокомментировали информацию правительства об увеличении риска эректильной дисфункции в 5,6 раз после COVID-19. Об этом пишет РБК.

Уролог Роман Редько рассказал, что при COVID-19 у мужчин обостряются хронические заболевания, в том числе простатит. Но фоне этого снижается либидо и эректильная составляющая.

Руководитель лаборатории функциональной урологии и уродинамики кафедры урологии МГМСУ, профессор Геворг Касян считает, что для изучения последствий на потенцию нужно провести масштабное исследование, так как он не видел подробных разборов этого вопроса. Врач подчеркнул, что последствия коронавируса могут быть очень серьезными для всего организма, а сексуальная функция у мужчин возможна лишь при полном здоровье.

Касян добавил, что коронавирус может привести к эндотелиальной дисфункции. «Есть гипотеза, что эндотелиальная дисфункция приводит к эректильной дисфункции», — предположил профессор.

Ранее ученые из США назвали пять причин импотенции после перенесенного коронавируса.