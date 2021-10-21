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В Хабаровском крае ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Власти Хабаровского края ввели новые ограничения для учреждений культуры и спорта в связи с ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава региона Михаил Дегтярев.

Ограничения коснулись посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах. По словам Дегтярева, их число минимизировано до 50% от пропускной способности. Также сокращено и проведение религиозных мероприятий.

Глава Хабаровского края уточнил, что при проведении спортивных мероприятий заполняемость трибун не должна превышать 1 тыс. человек.

По данным регионального правительства, всего с начала пандемии в Хабаровском крае было выявлено почти 89 тыс. случаев COVID-19. За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявили 328 новых случаев заражения, 282 выздоровели, четыре человека умерли.

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