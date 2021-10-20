Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дженнифер Лопес оказалось не по силам продать свой пентхаус в Нью-Йорке 14:55
Украина сорвала экстренное собрание подгруппы по Донбассу 14:55
Голикова назвала регионы, где заняты больше 95% коронавирусных коек 14:53
Голикова заявила, что эпидситуация в РФ становится сложнее 14:49
Костенюк: сериал «Ход королевы» стал звеном между шахматами и остальным миром 14:48
Тарантино поделился желанием снять спагетти-вестерн на разных языках 14:44
Toyota Fortuner получил новую версию в России и подорожал 14:43
МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге с дождем 14:41
Шахматистка Костенюк: мне тяжело обсуждать фильм про Карпова и Корчного из-за сестры 14:41
В Госдуме рассказали, чем опасны санкции США для «Газпрома» 14:34

На месте двойного ДТП в Москве случайно задержали закладчика

В Москве на Варшавском шоссе на месте двойного ДТП сотрудники ДПС задержали закладчика. Об этом сообщил Telegram-канал « 112».

Недалеко от места ДТП — в результате которого столкнулись автобус с легковым автомобилем, а затем вторую аварию совершил таксист — местные жители заметили стоящего рядом велосипедиста и узнали его транспортное средство. Оно оказалось похожим на велосипед одного из очевидцев.

Полицейские задержали велосипедиста на месте. Однако выяснилось, что он оказался закладчиком наркотических веществ.

Ранее в Москве сотрудник правоохранительных органов в ходе погони за убегающим закладчиком влетел головой в столб.

А другого москвича задержали по подозрению в привлечении собственного сына к сбыту запрещенных веществ и созданию «закладок».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях