На месте двойного ДТП в Москве случайно задержали закладчика

В Москве на Варшавском шоссе на месте двойного ДТП сотрудники ДПС задержали закладчика. Об этом сообщил Telegram-канал « 112».

Недалеко от места ДТП — в результате которого столкнулись автобус с легковым автомобилем, а затем вторую аварию совершил таксист — местные жители заметили стоящего рядом велосипедиста и узнали его транспортное средство. Оно оказалось похожим на велосипед одного из очевидцев.

Полицейские задержали велосипедиста на месте. Однако выяснилось, что он оказался закладчиком наркотических веществ.

Ранее в Москве сотрудник правоохранительных органов в ходе погони за убегающим закладчиком влетел головой в столб.

А другого москвича задержали по подозрению в привлечении собственного сына к сбыту запрещенных веществ и созданию «закладок».