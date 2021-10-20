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Находящийся под домашним арестом ректор «Шанинки» госпитализирован

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Сергей Савостьянов/ТАСС

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении 21 млн рублей, был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Сергей Севрук.

«Госпитализировали на скорой в гражданскую больницу. Он сердечник, у него гипертоническая болезнь», — рассказал юрист, добавив, что его подзащитному накануне уже вызывали скорую помощь.

Ранее Зуев был задержан по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. После задержания ректора в «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали. 13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.

Также сообщалось, что с Зуевым проводятся следственные действия по делу экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой, которая возглавляла Фонд. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей и была арестована на два месяца.

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