В Госдуме заждались законопроекта об обязательной маркировке животных

Правительство внесет законопроект об обязательной маркировке животных в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Ранее Минсельхоз уже обещал внести законопроект в Госдуму осенью. Задержкой его рассмотрения обеспокоены в парламенте, в связи с чем намерены направить запрос — его уже подготовил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Мной сейчас готовится депутатский запрос на тему того, почему законопроект не внесен в Госдуму. Наши с Павлом Крашенинниковым [глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству] поправки в КоАП — фактически революция в административном законодательстве: появляются шесть новых составов правонарушений в отношении животных. Например, штрафы за выброшенных питомцев. Но все они работать не будут без учета и идентификации животных, которые позволяют установить личность владельцев», — заявил Бурматов изданию.

Ранее Общественная палата подготовила рекомендации для Госдумы и российского правительства, подчеркивающие необходимость регистрации животных с применением чипирования или маркировки несмываемыми метками. Россияне смогут самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами, в зависимости от вида животного.

Как ожидается, это поможет вести учет питомцев, мониторить вакцинацию, а также позволит наказывать хозяев, которые их бросили.