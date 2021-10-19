МВД начало проверку сообщений о похищении девушек из приюта в Казани

Полиция проверяет информацию о похищении людьми в полицейской форме двух дагестанских девушек. Они находились в казанском приюте для женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

«Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть.», — прокомментировали ситуацию в органах журналистам. По словам полицейских, начата дальнейшая проверка.

Предполагаемое похищение произошло в приюте фонда «Благие дела» под руководством Алии Байназаровой. Она рассказала, что девушки из Дагестана заселились 18 октября в 4:00. Причиной прихода в приют они назвали то, что их мужья не дают развод, а родители не хотели помогать. «Одной родители говорили: «Замуж вышла, замужем и помрешь», — добавила Байназарова.

Девушки в приюте также составили заявление о помощи. Сотрудниками приюта был поставлен план, по которому дочь одной из женщин планировалось отдать в детский садик, а ею саму устроить на работу. Далее девушке помог бы психолог, она бы подала на развод.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили девушку из Ленобласти ради 16 прожиточных минимумов.