Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший тренер «Спартака» рассказал, как подписал контракт с «ПСЖ» 03:38
«Пиво зло»: Малышева рассмешила подписчиков постом о прилете Пересильд с МКС 03:24
Борис Джонсон заявил, что не является синофобом 03:24
В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника 03:03
New York Times: в США разрешат повторно вакцинироваться другим препаратом 02:59
«Аэрофлот» вернул льготные билеты для жителей Дальнего Востока 02:57
Экс-футболист «Спартака» поблагодарил арбитра за то, что не стал удалять... 02:56
19Fortyfive: В НАТО боятся объединения Белоруссии и России 02:39
Вице-губернатора Рязанской области уволили из-за нарушений, связанных с гостайной 02:39
Хоккеист «Авангарда» заявил, что разговоры о драке в игре... 02:34

МВД начало проверку сообщений о похищении девушек из приюта в Казани

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Полиция проверяет информацию о похищении людьми в полицейской форме двух дагестанских девушек. Они находились в казанском приюте для женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

«Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть.», — прокомментировали ситуацию в органах журналистам. По словам полицейских, начата дальнейшая проверка.

Предполагаемое похищение произошло в приюте фонда «Благие дела» под руководством Алии Байназаровой. Она рассказала, что девушки из Дагестана заселились 18 октября в 4:00. Причиной прихода в приют они назвали то, что их мужья не дают развод, а родители не хотели помогать. «Одной родители говорили: «Замуж вышла, замужем и помрешь», — добавила Байназарова.

Девушки в приюте также составили заявление о помощи. Сотрудниками приюта был поставлен план, по которому дочь одной из женщин планировалось отдать в детский садик, а ею саму устроить на работу. Далее девушке помог бы психолог, она бы подала на развод.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили девушку из Ленобласти ради 16 прожиточных минимумов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях