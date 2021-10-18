Путин поручил рассмотреть увеличение кешбэка за поездки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Такой пункт отмечен в опубликованном списке поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшейся 3 сентября.

Также было поручено изучить вопрос снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли и получения федеральных субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением кредитов по льготным ставкам тем кредиторам, которые строят на Дальнем Востоке гостиницы с номерным фондом менее 120 номеров.

Ранее отраслевые ассоциации сферы туризма предложили правительству продолжить финансирование программы туристического кешбэка. Отмечается, что к премьеру поступили обращения представителей турбизнеса из-за появившейся ранее информации о том, что в правительстве и Минфине РФ признали программу кешбэка недостаточно эффективной и стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги.