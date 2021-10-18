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Путин поручил рассмотреть увеличение кешбэка за поездки на Дальний Восток

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Такой пункт отмечен в опубликованном списке поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшейся 3 сентября.

Также было поручено изучить вопрос снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли и получения федеральных субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением кредитов по льготным ставкам тем кредиторам, которые строят на Дальнем Востоке гостиницы с номерным фондом менее 120 номеров.

Ранее отраслевые ассоциации сферы туризма предложили правительству продолжить финансирование программы туристического кешбэка. Отмечается, что к премьеру поступили обращения представителей турбизнеса из-за появившейся ранее информации о том, что в правительстве и Минфине РФ признали программу кешбэка недостаточно эффективной и стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги.

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