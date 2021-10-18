Эксперт Захаров заявил, что в ноябре количество россиян с COVID-19 может превысить 1 млн человек

Количество россиян, заразившихся COVID-19, через месяц, к 10 ноября, может превысить 1 млн человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет колебаться в диапазоне от 26,8 до 35,8 тыс. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

«Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 млн человек 2 ноября. Сегодня в стране насчитывается 785 647 «активных» случаев», — рассказал ученый.

По словам Захарова, к началу ноября количество новых случаев заболевания коронавирусом, выявляемых ежедневно, может превысить 37 тыс. По его прогнозу, количество заболевших продолжит увеличиваться и к середине ноября достигнет уровня 1 млн 150 тыс.

По информации агентства, группа ученых под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие), которая позволяет точнее прогнозировать распространение COVID-19 на срок до месяца.

18 октября в России был зафиксирован новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 34 325 человек. Отмечается, что у 8,2% новых заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 998 человек. За последние 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 16 431 пациент.